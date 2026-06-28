Posté par Ted.
Modéré le 28/06/2026 à 09:18.
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The Meffs livre un extrait de son prochain album - 28/06
Le duo punk anglais The Meffs a annoncé un nouvel LP nommé Business pour le 11 septembre via Frontiers Label Group. Un extrait a été dévoilé avec "Where did it all go wrong?". Il passera en France le 10 octobre au Cretin Hop Festival à La Boissière-de-Montaigu (85). [plus d'infos]
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