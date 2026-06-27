Posté par Ted.
Modéré le 27/06/2026 à 08:00.
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Lesoir sort un album en octobre - 27/06
"Back to you", le premier extrait du nouvel album de Lesoir, projet néerlandais d'art-rock progressif qui vient de signer chez V2 Records, est à découvrir à la suite. Tomorrow is now today sort le 23 octobre 2026. Le groupe sera le 12 novembre à La Machine à Paris, ainsi que le 14 novembre au O Totem à Lyon. [plus d'infos]
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