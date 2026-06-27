Posté par Ted.
Modéré le 27/06/2026 à 22:39.
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Chest., heureux et cassé - 27/06
Voici "Lotus eater", le nouveau single clippé du groupe post-punk parisien Chest.. Il est extrait d'un album à venir enregistré aux studios La Frette, qui s'appelle Happy, Broken., et qui sortira le 16 octobre sur Howlin' Banana Records, EXAG' Records et A tant rêver du roi. [plus d'infos]
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