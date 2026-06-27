Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 27/06/2026 à 22:39.
ChestChest., heureux et cassé - 27/06

Voici "Lotus eater", le nouveau single clippé du groupe post-punk parisien Chest.. Il est extrait d'un album à venir enregistré aux studios La Frette, qui s'appelle Happy, Broken., et qui sortira le 16 octobre sur Howlin' Banana Records, EXAG' Records et A tant rêver du roi. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page