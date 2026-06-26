Posté par Ted.
Modéré le 26/06/2026 à 12:00.
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Godes Yrre en écoute - 26/06
Godes Yrre, groupe suisse de stoner doom metal, est de retour avec son cinquième album studio, Feelings can burn you, désormais disponible en CD digipack et en version digitale via Bitume Prods. La formation s'est entourée pour l'occasion de nombreux musiciens invités. Le disque, sorti aujourd'hui, est en écoute à la suite.
Godes Yrre, groupe suisse de stoner doom metal, est de retour avec son cinquième album studio, Feelings can burn you, désormais disponible en CD digipack et en version digitale via Bitume Prods. La formation s'est entourée pour l'occasion de nombreux musiciens invités. Le disque, sorti aujourd'hui, est en écoute à la suite.
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