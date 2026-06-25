"Colorful", le nouveau single des Johnny Mafia, a été présenté afin de promouvoir la sortie de leur 5e album qui paraîtra en novembre 2026 chez Howlin' Banana Records, Luik Music et Pochette Surprise. Le groupe de Sens jouera le 19 mars 2027 à L'Alhambra à Paris. [plus d'infos]

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