Le collectif Berlinois de post-punk psychédélique The Dharma Chain a dévoilé une vidéo de session live au Siete Barbas Estudio pour le titre "Cross over". Notez que son 4e album, Some kind of pure state, est sorti le 5 juin prochain chez Spinda Records et en collab' avec Le Cèpe Records, Clostridium Records, Echodelick Records, et Dirty Filthy Records. [plus d'infos]

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