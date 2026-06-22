L'an prochain, le Hellfest va accueillir 300 groupes répartis sur 10 scènes tout en restant sur 4 jours... Le site va donc être modifié et le camping éloigné. Les places pour l'édition 2027 (17-20 juin) sont en vente le 7 juillet (13h). En attendant le mag hors série, tu peux retrouver des photos de cette édition sur nos réseaux sociaux.

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