Infos précédentes :

Posté par Oli.
Modéré le 22/06/2026 à 10:06.
Hellfest 2011le Hellfest en mode Titan - 22/06

L'an prochain, le Hellfest va accueillir 300 groupes répartis sur 10 scènes tout en restant sur 4 jours... Le site va donc être modifié et le camping éloigné. Les places pour l'édition 2027 (17-20 juin) sont en vente le 7 juillet (13h). En attendant le mag hors série, tu peux retrouver des photos de cette édition sur nos réseaux sociaux.
[ [fr] hellfest.fr: tickets  External / [fr] wfenec: facebook  External / [fr] wfenec: instagram  External ]

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