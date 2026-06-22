Posté par Ted.
Modéré le 22/06/2026 à 08:00.
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Sleep revient par surprise - 22/06
Les pionniers du doom-metal Sleep sont de retour cette année, mais ont changé de musiciens. Matt Pike (problèmes de santé ? relationnel ?) et Jason Roeder (dans Neurosis) sont partis, le bassiste et chanteur Al Cisneros les a remplacé par Dale Crover (Melvins) et Bubba Dupree (ex-Void). À la surprise générale, un morceau a été écrit pour fêter ce nouveau chapitre du groupe. Il se découvre à la suite. [plus d'infos]
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