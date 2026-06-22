Posté par Ted.
Modéré le 22/06/2026 à 08:00.
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Morgan Freeman se met au blues - 22/06
L'acteur oscarisé Morgan Freeman va sortir le 7 août un album de blues intitulé Morgan Freeman's symphonic blues experience via Decca Records. 12 titres retraçant l'histoire du delta blues traditionnel avec des arrangements orchestraux (on y compte notamment des morceaux de Blind Willie Johnson et B.B. King). Parmi les musiciens du projet se trouvent des musiciens de Taj Mahal et de Chineke! Orchestra, Keb' Mo' et Shemekia Copeland.
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