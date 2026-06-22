Posté par Rémiii.
Modéré le 22/06/2026 à 08:00.
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L'actu de Java McAnuff - 22/06
Deux des cinq titres du EP conjoint de Java et Winston McAnuff sont en écoute. Le disque paraîtra tout début juillet et des dates de concert sont aussi annoncées pour novembre et décembre. [plus d'infos]
Java + Winston McAnuff [ javathefrenchband: Facebook ]
19 novembre 2026: VILLEURBANNE - La Rayonne
20 novembre 2026: BESANÇON - La Rodia
21 novembre 2026: MASSY - Centre Culturel Paul B
25 novembre 2026: GRENOBLE - La Belle Electrique
26 novembre 2026: ROUEN - Le 106
27 novembre 2026: HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR - Big Band Café
28 novembre 2026: SAINT-MALO - The New Wave
02 décembre 2026: SAINT-NAZAIRE - Le VIP
03 décembre 2026: LA ROCHE-SUR-YON - Quai M
04 décembre 2026: BORDEAUX - Rock School Barbey
05 décembre 2026: TOULOUSE - La Cabane
09 décembre 2026: RENNES - L'Étage
10 décembre 2026: LILLE - Le Splendid
11 décembre 2026: PARIS - La Cigale
20 novembre 2026: BESANÇON - La Rodia
21 novembre 2026: MASSY - Centre Culturel Paul B
25 novembre 2026: GRENOBLE - La Belle Electrique
26 novembre 2026: ROUEN - Le 106
27 novembre 2026: HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR - Big Band Café
28 novembre 2026: SAINT-MALO - The New Wave
02 décembre 2026: SAINT-NAZAIRE - Le VIP
03 décembre 2026: LA ROCHE-SUR-YON - Quai M
04 décembre 2026: BORDEAUX - Rock School Barbey
05 décembre 2026: TOULOUSE - La Cabane
09 décembre 2026: RENNES - L'Étage
10 décembre 2026: LILLE - Le Splendid
11 décembre 2026: PARIS - La Cigale
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