Posté par Ted.
Modéré le 21/06/2026 à 12:06.
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FNM de retour en 2027 - 21/06
Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, Faith No More sera de retour sur scène en 2027. Cela ne laisse guère de doute puisque le groupe a publié sur la page d'accueil de son site officiel le chiffre 2027 avec une photo d'un public.
Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, Faith No More sera de retour sur scène en 2027. Cela ne laisse guère de doute puisque le groupe a publié sur la page d'accueil de son site officiel le chiffre 2027 avec une photo d'un public.
[ fnm.com: Site officiel ]
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