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Posté par Ted.
Modéré le 21/06/2026 à 12:06.
Faith No More - We care a lotFNM de retour en 2027 - 21/06

Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, Faith No More sera de retour sur scène en 2027. Cela ne laisse guère de doute puisque le groupe a publié sur la page d'accueil de son site officiel le chiffre 2027 avec une photo d'un public.
[us] fnm.com: Site officiel  External ]

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