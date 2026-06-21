Posté par Ted.
Modéré le 21/06/2026 à 08:54.
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Sarakiniko se présente avec Terre brulée - 21/06
Inspiré par Primal Scream et Yves Simon, "Terre brûlée", le nouveau single de Sarakiniko (le projet shoegaze du breton Yann Canevet) est dispo à la suite. Ce titre inaugure une nouvelle collaboration avec le label Howlin' Banana Records, en amont d'un futur album à paraître cet automne. [plus d'infos]
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