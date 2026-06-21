Inspiré par Primal Scream et Yves Simon, "Terre brûlée", le nouveau single de Sarakiniko (le projet shoegaze du breton Yann Canevet) est dispo à la suite. Ce titre inaugure une nouvelle collaboration avec le label Howlin' Banana Records, en amont d'un futur album à paraître cet automne. [plus d'infos]

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