Posté par Ted.
Modéré le 21/06/2026 à 08:00.
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Les Femmes S'en Mêlent 2026 : les 1er noms ! - 21/06
La 27e édition du festival Les Femmes S'en Mêlent se déroulera du 22 octobre au 5 décembre 2026. Les premiers artistes ont été dévoilés parmi lesquelles se trouvent Death Valley Girls, Hélène Barbier, Melissa Weikart, Metro Verlaine, Requin Chagrin, Vera Daisies et Violent Sadie Mode.
La 27e édition du festival Les Femmes S'en Mêlent se déroulera du 22 octobre au 5 décembre 2026. Les premiers artistes ont été dévoilés parmi lesquelles se trouvent Death Valley Girls, Hélène Barbier, Melissa Weikart, Metro Verlaine, Requin Chagrin, Vera Daisies et Violent Sadie Mode.
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