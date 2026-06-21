La 27e édition du festival Les Femmes S'en Mêlent se déroulera du 22 octobre au 5 décembre 2026. Les premiers artistes ont été dévoilés parmi lesquelles se trouvent Death Valley Girls, Hélène Barbier, Melissa Weikart, Metro Verlaine, Requin Chagrin, Vera Daisies et Violent Sadie Mode.

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