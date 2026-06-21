Modéré le 21/06/2026 à 17:12.
Voilà l'été et ses festivals ! Avant de partir s'éclater dans les prés, on te laisse avec ce beau Mag #71 ! En couv' un artiste pas seulement musicien qui a beaucoup a raconté : JB Hanak. Une longue interview avec pas mal d'anecdotes rock n roll ! Parmi les autres musiciens dont on a recueilli les mots, tu trouveras Doppler, B.R.E.T.O.N.S, Louis L'Insolence, France De Griessen, El Coyoté, Ulan Bator, Franck Carducci, Queen(Ares), Islandsgate et Tom du label Howlin' Banana Records (entre autres). Y'a du monde aussi côté live report avec l'incroyable Fury Desk (bravo le Zinor !), Doppler (avec Tabatha Crash), The Gathering, Madball, Mina Tindle, Knocked Loose, Geordie Greep, Deportivo, et Lord Of The Lost ! Et pour remplir 180 pages, tu te doutes qu'on évoque aussi pas mal de nouveaux disques comme ceux de Tankrust, Hell Is Nothing, Galibot, Flyingdeadman, Aalborg, Corde, Dust In Mind, Carpenter Brut, Ice Chemicals, A Snake Of June, Flying Donuts, Untitled With Drums, Vain Valkyries, Bebly... et même Pantera !
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