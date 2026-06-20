Posté par Rémiii.
Modéré le 20/06/2026 à 18:07.
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Le Finistère de Mayerling - 20/06
Mayerling (projet électro de Sylvain, ex-Cab Driver Stories, ex-Generic, ex-Second Rate, ...) nous fait écouter "Herminia" tiré de Finis Terrae qui verra le jour vendredi chez Hands In The Dark. Écoute et précommande du LP sur le Bandcamp du label. [plus d'infos]
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