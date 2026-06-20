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Posté par Rémiii.
Modéré le 20/06/2026 à 13:12.
dead kennedys Fresh Fruit for Rotting VegetablesBientôt New Rose en book - 20/06

Les Archives de la Zone Mondiale appellent à l'aide pour soutenir la parution de Replay New Rose for me, ouvrage dédié au légendaire label New Rose Records actif entre 1981 et 1994. Des groupes comme The Cramps, Dead Kennedys, The Gun Club, Kni Crik, La Souris Déglinguée, Warum Joe et bien d'autres y ont été signés. Présentation et souscription au bout du lien...
[fr] Replay New Rose for me: Souscription  External ]

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