Il y a peu, Sharon et Jack Osbourne ont évoqué un projet de Digital Ozzy. Avec l'inauguration de la nouvelle statue du Prince des Ténèbres prévue au Hellfest prévue notamment présence de ces deux protagonistes, Greg de MUSInc a mené une enquête y voyant un hasard du calendrier plutôt heureux. Alors, tu y crois toi à un évènement spécial ? [plus d'infos]

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