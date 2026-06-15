Infos précédentes :
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- La Purple House vue par MUSInc
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- Kem Lalot programmera désormais au Hellfest
- 1000mods en zone de guerre
- Hermano sort son live à Clisson
- Refused are (really) fucking dead in Hellfest
Posté par M!ke.
Modéré le 15/06/2026 à 08:00.
Modéré le 15/06/2026 à 08:00.
Un Ozzy immortel ? - 15/06
Il y a peu, Sharon et Jack Osbourne ont évoqué un projet de Digital Ozzy. Avec l'inauguration de la nouvelle statue du Prince des Ténèbres prévue au Hellfest prévue notamment présence de ces deux protagonistes, Greg de MUSInc a mené une enquête y voyant un hasard du calendrier plutôt heureux. Alors, tu y crois toi à un évènement spécial ? [plus d'infos]
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