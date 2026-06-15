Infos précédentes :
- Un dernier show écossais de Refused pour la route
- Découvre Backengrillen
- Refused are (really) fucking dead in Hellfest
- Mag #68 : McLusky
- Dans les coulisses de l'histoire d'Epitaph
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- Le Hellfest sous l'oeil d'Arte.tv
- Refused embarque Quicksand dans sa tournée
- Vännäs Kasino au Glazart
- Refused avec un rythme d'enfer
Posté par M!ke.
Modéré le 15/06/2026 à 08:00.
Modéré le 15/06/2026 à 08:00.
Un dernier show écossais de Refused pour la route - 15/06
Le 1er octobre 2025, la ville de Glasgow accueillait une dernière fois les cultes Refused avant leur mise en sommeil définitive. Le show intégral se mate sur YouTube. [plus d'infos]
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