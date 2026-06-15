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Posté par M!ke.
Modéré le 15/06/2026 à 08:00.
RefusedUn dernier show écossais de Refused pour la route - 15/06

Le 1er octobre 2025, la ville de Glasgow accueillait une dernière fois les cultes Refused avant leur mise en sommeil définitive. Le show intégral se mate sur YouTube. [plus d'infos]

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