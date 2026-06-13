Infos précédentes :
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- L'esprit Knocked Loose
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- Le Hellfest sous l'oeil d'Arte.tv
- Cocorico, Gojira remporte son Grammy !
Posté par M!ke.
Modéré le 13/06/2026 à 12:15.
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L'été de Knocked Loose - 13/06
Knocked Loose a monté deux vidéos de leur tournée européenne actuelle. Dont le groupe partage certaines dates en stades avec Gojira et MetallicA, rien moins que ça. Le groupe documente notamment les imprévus que les musiciens peuvent rencontrer en tournée. Bryan Garris rencontre en effet une paralysie faciale temporaire et le guitariste Isaac Hale s'est blessé à la main après avoir été percuté par une voiture. [plus d'infos]
Knocked Loose
LP : You won't go before you're supposed to
Label : Pure Noise Records
Date de sortie : 10/05/2024
LP : You won't go before you're supposed to
Label : Pure Noise Records
- Pure Noise Records: Site officiel (533 hits)
Date de sortie : 10/05/2024
Thirst
Piece by piece
Suffocate (feat. Poppy)
Don't reach for me
Moss covers all
Take me home
Slaughterhouse 2 (feat. Chris « Motionless » Cerulli de Motionless in White)
The calm that keeps you awake
Blinding faith
Sit & mourn
Piece by piece
Suffocate (feat. Poppy)
Don't reach for me
Moss covers all
Take me home
Slaughterhouse 2 (feat. Chris « Motionless » Cerulli de Motionless in White)
The calm that keeps you awake
Blinding faith
Sit & mourn
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