Knocked Loose a monté deux vidéos de leur tournée européenne actuelle. Dont le groupe partage certaines dates en stades avec Gojira et MetallicA, rien moins que ça. Le groupe documente notamment les imprévus que les musiciens peuvent rencontrer en tournée. Bryan Garris rencontre en effet une paralysie faciale temporaire et le guitariste Isaac Hale s'est blessé à la main après avoir été percuté par une voiture. [plus d'infos]

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