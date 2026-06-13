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Posté par M!ke.
Modéré le 13/06/2026 à 12:15.
Knocked Loose-You won't go before you're supposed toL'été de Knocked Loose - 13/06

Knocked Loose a monté deux vidéos de leur tournée européenne actuelle. Dont le groupe partage certaines dates en stades avec Gojira et MetallicA, rien moins que ça. Le groupe documente notamment les imprévus que les musiciens peuvent rencontrer en tournée. Bryan Garris rencontre en effet une paralysie faciale temporaire et le guitariste Isaac Hale s'est blessé à la main après avoir été percuté par une voiture. [plus d'infos]

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Knocked Loose-You won't go before you're supposed to
Knocked Loose
LP : You won't go before you're supposed to
Label : Pure Noise Records
Date de sortie : 10/05/2024
Thirst
Piece by piece
Suffocate (feat. Poppy)
Don't reach for me
Moss covers all
Take me home
Slaughterhouse 2 (feat. Chris « Motionless » Cerulli de Motionless in White)
The calm that keeps you awake
Blinding faith
Sit & mourn



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