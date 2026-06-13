Infos précédentes :
- Bring Me The Horizon va recompter ses blessures
- Tom Morello a sorti un titre avec Serj Tankian
- BMTH à Sao Paulo
- BMTH du côte sombre
- Beartooth est libre et sans peur
- Le Sziget annonce sa prog'
- Bring Me The Fontaines D.C.
- You Me At Six invite un BMTH sur scène
- Bring Me The wonderwall
- Rock Am Ring / Rock Im Park 2025
Posté par M!ke.
Modéré le 13/06/2026 à 12:15.
Modéré le 13/06/2026 à 12:15.
Bring Me The Horizon va recompter ses blessures - 13/06
Pour les 20 ans de son premier album, Count your blessings, Bring Me The Horizon va en sortir une édition anniversaire réenregistrée, Count your blessings | Repented. La sortie est attendue pour le 10 juillet. La nouvelle version de "Black & blue" se découvre ci-après sous le format d'une lyric-vidéo. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires