Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 13/06/2026 à 12:15.
Bring Me The Horizon-Post human: nex genBring Me The Horizon va recompter ses blessures - 13/06

Pour les 20 ans de son premier album, Count your blessings, Bring Me The Horizon va en sortir une édition anniversaire réenregistrée, Count your blessings | Repented. La sortie est attendue pour le 10 juillet. La nouvelle version de "Black & blue" se découvre ci-après sous le format d'une lyric-vidéo. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page