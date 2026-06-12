Posté par Oli.
Modéré le 12/06/2026 à 14:40.
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Lofofora creuse ses sillons - 12/06
Lofofora a remasterisé Les choses qui nous dérangent et Mémoire de singes pour leur pressage en vinyle ! Les deux disques sont dispos (avec un joli pack comprenant un TShirt collector).
Lofofora a remasterisé Les choses qui nous dérangent et Mémoire de singes pour leur pressage en vinyle ! Les deux disques sont dispos (avec un joli pack comprenant un TShirt collector).
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