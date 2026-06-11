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Posté par Oli.
Modéré le 11/06/2026 à 19:49.
Logo Route du Rock 2009La Route du Rock au complet - 11/06

La Route du Rock a complété son affiche avec quelques ajouts dont Ulrika Spacek, The Femcels, Big Wett, Bibi Club, Helen Island...

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