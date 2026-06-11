Infos précédentes :
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Posté par Ted.
Modéré le 11/06/2026 à 08:00.
Modéré le 11/06/2026 à 08:00.
Plage Sauvage 2026 - 11/06
TVOD, Forever Pavot, Vera Daisies, PVA, Alexis Lumière et The Itch constutuent la programmation 2026 du festival Plage Sauvage qui se déroulera les 16, 23 et 29 juillet à Saint-Julien Plage à Quiberon. Et c'est gratuit !
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