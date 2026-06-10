Posté par Ted.
Modéré le 10/06/2026 à 08:00.
Modéré le 10/06/2026 à 08:00.
Julien Gasc sort un album ce mois-ci - 10/06
L'ex-Aquaserge, Julien Gasc, sort un album le 19 juin enregistré par Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre) à Berlin, avec sa participation ainsi que celles de Tim Gane (Stereolab) et Leo Blomov notamment. Il s'appelle Perles, coraux & requins et est déjà en ligne à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires