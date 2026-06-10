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Posté par Ted.
Modéré le 10/06/2026 à 08:00.
Aquaserge - La Fin de l'EconomieJulien Gasc sort un album ce mois-ci - 10/06

L'ex-Aquaserge, Julien Gasc, sort un album le 19 juin enregistré par Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre) à Berlin, avec sa participation ainsi que celles de Tim Gane (Stereolab) et Leo Blomov notamment. Il s'appelle Perles, coraux & requins et est déjà en ligne à la suite. [plus d'infos]

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