L'ex-Aquaserge, Julien Gasc, sort un album le 19 juin enregistré par Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre) à Berlin, avec sa participation ainsi que celles de Tim Gane (Stereolab) et Leo Blomov notamment. Il s'appelle Perles, coraux & requins et est déjà en ligne à la suite. [plus d'infos]

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