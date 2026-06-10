Les derniers artistes à rejoindre la prochaine édition de Guitare en Scène, du 14 au 17 juillet 2026 à Saint-Julien-En-Genevois en Haute-Savoie (74) sont Quintana Dead Blues Experience, Alenko, The Carpets, Les Hommes Crabes, In Fallow et Arh. Si tu as raté le reste de la prog', va vite sur le site internet.

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