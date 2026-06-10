Infos précédentes :

Posté par Ice Chemicals Official.
Modéré le 10/06/2026 à 08:00.
ice chemicals the pyreIce Chemicals sort son 2e album avec un clip - 10/06

Après un premier clip pour "I am the system", le combo de metal alternatif francilien Ice Chemicals a sorti son 2e album The lowest point, accompagné d'un 2e clip pour "Downward spiral".
[ [fr] Ecouter l'album  External / [fr] Voir le clip  External ] [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page