Posté par Ice Chemicals Official.
Modéré le 10/06/2026 à 08:00.
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Ice Chemicals sort son 2e album avec un clip - 10/06
Après un premier clip pour "I am the system", le combo de metal alternatif francilien Ice Chemicals a sorti son 2e album The lowest point, accompagné d'un 2e clip pour "Downward spiral".
Après un premier clip pour "I am the system", le combo de metal alternatif francilien Ice Chemicals a sorti son 2e album The lowest point, accompagné d'un 2e clip pour "Downward spiral".
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