Infos précédentes :

Posté par Maps And Foils.
Modéré le 09/06/2026 à 08:00.
Maps and Foils-Nulle partMaps And Foils sort le clip de Vacarme - 09/06

Le groupe de post-hardcore parisien Maps And Foils vient de sortir un clip pour son dernier single intitulé "Vacarme". Ce morceau est à retrouver sur leur dernier album Nulle part. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page