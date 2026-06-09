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Posté par Maps And Foils.
Modéré le 09/06/2026 à 08:00.
Modéré le 09/06/2026 à 08:00.
Maps And Foils sort le clip de Vacarme - 09/06
Le groupe de post-hardcore parisien Maps And Foils vient de sortir un clip pour son dernier single intitulé "Vacarme". Ce morceau est à retrouver sur leur dernier album Nulle part. [plus d'infos]
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