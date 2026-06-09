Posté par Rémiii.
Modéré le 09/06/2026 à 08:00.
Modéré le 09/06/2026 à 08:00.
Magma en tournée - 09/06
C'est avec l'appellation "Zeuhl Kommandöh Tour" que Magma annonce 18 dates entre le 10 novembre 2026 à Arc-et-Senans (25) et le 24 avril 2027 Saint-Orens-de-Gameville (31). On les trouve ci-dessous. [plus d'infos]
10 novembre 2026: ARC-ET-SENANS (25) - Saline Royale
17 novembre 2026: CLÉON (76) - La Traverse
20 novembre 2026: RIS-ORANGIS (91) - Le Plan
21 novembre 2026: VITRY-SUR-SEINE (94) - Le Kilowatt
27 novembre 2026: NANCY (54) - L'Autre-Canal
28 novembre 2026: VICHY (03) - Centre Culturel
02 décembre 2026: SAINT-BRIEUC (22) - Bonjour Minuit
04 décembre 2026: LA ROCHE-SUR-YON (85) - Quai M
05 décembre 2026: COGNAC (16) - Les Abbatoirs
10 décembre 2026: BORDEAUX (33) - Rocher de Palmer
12 décembre 2026: TOURS (37) - Le Bateau Ivre
18 décembre 2026: STRASBOURG (67) - La Laiterie
13 mars 2027: PENMACH (29) - Cap Caval
19 mars 2027: TARBES (65) - Le Parvis
20 mars 2027: PERPIGNAN (66) - El Mediator
25 mars 2027: GRENOBLE (38) - La Belle Électrique
23 avril 2027: AGEN (47) - Le Florida
24 avril 2027: SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31) - Altigone
17 novembre 2026: CLÉON (76) - La Traverse
20 novembre 2026: RIS-ORANGIS (91) - Le Plan
21 novembre 2026: VITRY-SUR-SEINE (94) - Le Kilowatt
27 novembre 2026: NANCY (54) - L'Autre-Canal
28 novembre 2026: VICHY (03) - Centre Culturel
02 décembre 2026: SAINT-BRIEUC (22) - Bonjour Minuit
04 décembre 2026: LA ROCHE-SUR-YON (85) - Quai M
05 décembre 2026: COGNAC (16) - Les Abbatoirs
10 décembre 2026: BORDEAUX (33) - Rocher de Palmer
12 décembre 2026: TOURS (37) - Le Bateau Ivre
18 décembre 2026: STRASBOURG (67) - La Laiterie
13 mars 2027: PENMACH (29) - Cap Caval
19 mars 2027: TARBES (65) - Le Parvis
20 mars 2027: PERPIGNAN (66) - El Mediator
25 mars 2027: GRENOBLE (38) - La Belle Électrique
23 avril 2027: AGEN (47) - Le Florida
24 avril 2027: SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31) - Altigone
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires