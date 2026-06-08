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Posté par Ted.
Modéré le 08/06/2026 à 08:00.
Modéré le 08/06/2026 à 08:00.
Tom Morello présente son festival - 08/06
Tom Morello est l'instigateur d'un rassemblement qui s'intitule Power To The People et qui se déroulera le 3 octobre prochain au Merriweather Post Pavillon à Columbia (Maryland - USA). Seront notamment invités à cette journée de paix, d'amour et de justice : Foo Fighters, Joan Baez, Dropkick Murphys, Jack Black, Cypress Hill, Serj Tankian, Tom Morello (bien sûr), et Bruce Springsteen.
Tom Morello est l'instigateur d'un rassemblement qui s'intitule Power To The People et qui se déroulera le 3 octobre prochain au Merriweather Post Pavillon à Columbia (Maryland - USA). Seront notamment invités à cette journée de paix, d'amour et de justice : Foo Fighters, Joan Baez, Dropkick Murphys, Jack Black, Cypress Hill, Serj Tankian, Tom Morello (bien sûr), et Bruce Springsteen.
[ powertothepeoplefest.com: Site officiel ]
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