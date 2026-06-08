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Posté par Ted.
Modéré le 08/06/2026 à 08:00.
Tom Morello - The atlas undergroundTom Morello présente son festival - 08/06

Tom Morello est l'instigateur d'un rassemblement qui s'intitule Power To The People et qui se déroulera le 3 octobre prochain au Merriweather Post Pavillon à Columbia (Maryland - USA). Seront notamment invités à cette journée de paix, d'amour et de justice : Foo Fighters, Joan Baez, Dropkick Murphys, Jack Black, Cypress Hill, Serj Tankian, Tom Morello (bien sûr), et Bruce Springsteen.
[us] powertothepeoplefest.com: Site officiel  External ]

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