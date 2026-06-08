Posté par M!ke.
Modéré le 08/06/2026 à 08:00.
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Accept aussi rapide qu'un requin - 08/06
Les vétérans d'Accept sortiront un nouvel album Teutonic titans 1976-2026 le 4 septembre chez Napalm Records. Les allemands ont dévoilé "Fast as a shark" sur lequel apparaissent en featuring Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, et Mikkey Dee. [plus d'infos]
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