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Posté par M!ke.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
Un mort dans l'eau pour Devildriver - 07/06
Devildriver sortira son nouvel opus Strike and kill le 10 juillet via Napalm Record. Tiré de celui-ci, en voici "Dead in the water". [plus d'infos]
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