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Devildriver sortira son nouvel opus Strike and kill le 10 juillet via Napalm Record. Tiré de celui-ci, en voici "Dead in the water". [ plus d'infos ]

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