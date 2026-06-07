Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
Guilt Trip un par un - 07/06
Alors que le dernier Guilt Trip, Armour of angels, vient de débouler dans les bacs, les mancuniens ont sorti un clip pour le titre "One by one". [plus d'infos]
Guilt Trip
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
Date de sortie : 05/06/2026
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
- Roadrunner (3906 hits)
Date de sortie : 05/06/2026
One by one
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
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