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Posté par M!ke.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
Electric Callboy prend du bon temps - 07/06
Les Electric Callboy ont sorti un nouveau morceau : "Let the good times roll". The Offspring sont en featuring sur le titre qui paraîtra sur Tanzneid attendu pour le 7 août. Un titre qui fait un clin d'oeil assumé à l'avant-dernier album des originaires d'Orange County, Let the bad times roll. [plus d'infos]
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