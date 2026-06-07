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Posté par M!ke.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
Electric CallboyElectric Callboy prend du bon temps - 07/06

Les Electric Callboy ont sorti un nouveau morceau : "Let the good times roll". The Offspring sont en featuring sur le titre qui paraîtra sur Tanzneid attendu pour le 7 août. Un titre qui fait un clin d'oeil assumé à l'avant-dernier album des originaires d'Orange County, Let the bad times roll. [plus d'infos]

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