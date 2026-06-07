Posté par M!ke.
Modéré le 07/06/2026 à 08:00.
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Du Mets live - 07/06
Deux nouveaux titres de la tournée européenne des stades de MetallicA se visionnent ci-après. C'est pour "The day that never comes" et "For whom the bell tolls". [plus d'infos]
MetallicA
LP : 72 seasons
Label : Blackened Recordings
Date de sortie : 14/04/2023
LP : 72 seasons
Label : Blackened Recordings
- Blackened Recordings: Site officiel (149 hits)
Date de sortie : 14/04/2023
72 seasons
Shadows follow
Screaming suicide
Sleepwalk my life away
You must burn!
Lux æterna
Crown of barbed wire
Chasing light
If darkness had a son
Too far gone?
Room of mirrors
Inamorata
Shadows follow
Screaming suicide
Sleepwalk my life away
You must burn!
Lux æterna
Crown of barbed wire
Chasing light
If darkness had a son
Too far gone?
Room of mirrors
Inamorata
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