Modéré le 06/06/2026 à 08:00.
Le temps tourne puisque Sourdoreille, association puis société coopérative de production audiovisuelle qui a capté pas mal de concerts, notamment dans des festivals comme les Rockomotives, le Printemps de Bourges ou Dour, et travaillé pour ARTE Concert et j'en passe, et bien sûr réalisatrice de clips vidéos, vient de fêter ses 20 ans. Alors, un joyeux anniversaire à la tribu. Pour l'occasion, on remet quelques une de leur réal' avec des groupes chroniqués chez nous (ou presque), tels que Altin Gün, Glass Museum, La Jungle, Girls In Hawaii, Mars Red Sky, Shannon Wright, Paradoxant et un film sur Manu Le Malin.
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