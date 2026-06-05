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Posté par M!ke.
Modéré le 05/06/2026 à 08:00.
Alanis MorissetteAlanis Morissette au Pinkpop, il y a 30 ans - 05/06

En 1996, au tout début de sa carrière, Alanis Morissette était à l'affiche du Pinkpop. Son set est à revoir dans la suite. L'occasion de revoir également le défunt Taylor Hawkins avant qu'il ne devienne célèbre pour être le batteur des Foo Fighters. [plus d'infos]

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