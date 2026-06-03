Posté par M!ke.
Modéré le 03/06/2026 à 08:00.
Modéré le 03/06/2026 à 08:00.
Persefone chez Audiotree - 03/06
Persefone a enregistré une live-session chez Audiotree pour un résultat qui se mate ci-après. [plus d'infos]
Persefone
EP : Lingua ignota: part I
Label : Napalm Records
Date de sortie : 02/02/2024
EP : Lingua ignota: part I
Label : Napalm Records
- Napalm Records (742 hits)
Date de sortie : 02/02/2024
Sounds and vessels
One word
The equable
Lingua ignota
Abyssal communication
One word
The equable
Lingua ignota
Abyssal communication
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