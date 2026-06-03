Posté par Ted.
Modéré le 03/06/2026 à 08:00.
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Mennecy Metal Fest 2026 - 03/06
L'affiche du Mennecy Metal Fest est terminée. Parmi les groupes qui joueront du 4 au 6 septembre au Parc de Villeroy (91), se trouvent Saxon, Alestrom, Ultra Vomit, Oomph!, Tagada Jones, Helldebert, No One Is Innocent, Exocrine, Locomuerte, Psykup, Houle, Bukowski, Heart Attack, Sleazy Town et Usquam. + d'infos sur le site web du festival.
L'affiche du Mennecy Metal Fest est terminée. Parmi les groupes qui joueront du 4 au 6 septembre au Parc de Villeroy (91), se trouvent Saxon, Alestrom, Ultra Vomit, Oomph!, Tagada Jones, Helldebert, No One Is Innocent, Exocrine, Locomuerte, Psykup, Houle, Bukowski, Heart Attack, Sleazy Town et Usquam. + d'infos sur le site web du festival.
[ mennecy-metal-fest.fr: Site officiel ]
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