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Posté par Ted.
Modéré le 03/06/2026 à 08:00.
Six Feet UnderDu changement chez SFU - 03/06

Six Feet Under a changé de batteur : Marco Pitruzzella est remplacé par Ruston Grosse (de Master et Skeletal Remains)

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