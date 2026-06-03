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Six Feet Under a changé de batteur : Marco Pitruzzella est remplacé par Ruston Grosse (de Master et Skeletal Remains )

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