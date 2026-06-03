Infos précédentes :
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- Six Feet Under est amputator
- Six Feet decomposed
- Des guests pour le prochain Incite
Posté par Ted.
Modéré le 03/06/2026 à 08:00.
Modéré le 03/06/2026 à 08:00.
Du changement chez SFU - 03/06
Six Feet Under a changé de batteur : Marco Pitruzzella est remplacé par Ruston Grosse (de Master et Skeletal Remains)
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