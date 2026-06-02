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Posté par M!ke.
Modéré le 02/06/2026 à 08:00.
Father Of Peace The year of madnessPaul a besoin de l'aide de Chad - 02/06

Sir Paul McCartney est passé sur le plateau du Saturday Night Live pour jouer le titre "Help!" de son ancien groupe The Beatles. C'est Chad Smith des Red Hot qui a officié derrière la batterie et Will Ferrell, son sosie presque officiel, s'est tapé l'incruste sur scène. [plus d'infos]

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