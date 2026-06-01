Posté par Rémiii.
Modéré le 01/06/2026 à 08:00.
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NSA nous bombarde ! - 01/06
No Suicide Act diffuse "On nous bombarde !" tiré de son 45-tours éponyme à paraître début juillet et dont les précommandes sont déjà ouvertes. Tout cela se passe évidemment sur Bandcamp.
No Suicide Act diffuse "On nous bombarde !" tiré de son 45-tours éponyme à paraître début juillet et dont les précommandes sont déjà ouvertes. Tout cela se passe évidemment sur Bandcamp.
[ No Suicide Act: Bandcamp ]
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