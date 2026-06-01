Après "Quidam" et "Sombres héros", No Vale Nada vient de divulguer l'écoute de "Sortie d'affaire" à quelques jours de la publication de leur nouvel album intitulé Quidam. Rendez-vous sur Bandcamp...

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