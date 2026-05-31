Cathedral, le nouvel album de John Carpenter réalisé avec ses collaborateurs de longue date Cody Carpenter et Daniel Davies, sortira le 7 août chez Sacred Bones. Cette sortie coïncidera avec la parution de la première bande dessinée de Carpenter prévue le 4 août chez Storm King Comics. Le premier single, "Lord of the underground", est à découvrir à la suite. [plus d'infos]

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