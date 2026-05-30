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Posté par Ted.
Modéré le 30/05/2026 à 08:00.
Tom Morello - The atlas undergroundTom Morello a sorti un titre avec Serj Tankian - 30/05

Tom Morello a sorti "Adjourn it", un titre réalisé avec son fils Roman et Serj Tankian et produit par Zakk Cervini (Bring Me The Horizon, Yungblund). Il s'écoute à la suite. [plus d'infos]

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