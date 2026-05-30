Infos précédentes :
- Tom Morello a sorti un titre avec Serj Tankian
- Tom Morello en France en juin prochain
- Tom s'invite avec The Last Internationale
- Tom Morello @ Hellfest
- Tom Morello compose avec son fils
- Jane Against the Machine
- Rage Against The Def Leppard
- Mark Knopfler et ses potes revisitent une vieillerie
- Fender fête les 70 ans de la strat avec Tom Morello et ses potes
- Smashing Tom in Paris
Posté par Ted.
Modéré le 30/05/2026 à 08:00.
Modéré le 30/05/2026 à 08:00.
Tom Morello a sorti un titre avec Serj Tankian - 30/05
Tom Morello a sorti "Adjourn it", un titre réalisé avec son fils Roman et Serj Tankian et produit par Zakk Cervini (Bring Me The Horizon, Yungblund). Il s'écoute à la suite. [plus d'infos]
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