Posté par Ted.
Modéré le 30/05/2026 à 08:00.
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Hop Pop Hop 2026, la prog s'affine - 30/05
Les 11 et 12 septembre 2026, se déroulera la nouvelle et 11e édition du festival Hop Pop Hop à l'Astrolabe à Orléans. Une partie de la programmation a été dévoilée avec des artistes variés tels que Gans, Maquina., TVOD, House Arrest, Carmen Sea, Dressed Like Boys, Body Horror, Prewn ou encore Weird Nightmare. L'affiche n'est pas tout à fait finie, donc si tu veux surveiller ça, ça se passe sur le site de l'événement ci-dessous.
Les 11 et 12 septembre 2026, se déroulera la nouvelle et 11e édition du festival Hop Pop Hop à l'Astrolabe à Orléans. Une partie de la programmation a été dévoilée avec des artistes variés tels que Gans, Maquina., TVOD, House Arrest, Carmen Sea, Dressed Like Boys, Body Horror, Prewn ou encore Weird Nightmare. L'affiche n'est pas tout à fait finie, donc si tu veux surveiller ça, ça se passe sur le site de l'événement ci-dessous.
[ hoppophop.fr: Site officiel ]
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