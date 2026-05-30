Infos précédentes :
- Victory to Non Serviam
- Le sacrifice abjecte de Non Serviam
- Non Serviam sur la lune
- L'EP de Non Serviam en écoute
- L'apocalypse individuelle de Non Serviam
- Dans le labyrinthe de Non Serviam
- Non Serviam vs Gallkrist
- Non Serviam dans la luxure apocalyptique
- Un EP solidaire
- Un split pour les victimes de Sainte-Soline
Posté par Ted.
Modéré le 30/05/2026 à 08:00.
Modéré le 30/05/2026 à 08:00.
Victory to Non Serviam - 30/05
Le groupe de black metal Non Serviam a publié le clip de "Victory to Kali", un nouveau morceau avec Mirai Kawashima de Sigh. La lune dont mon âme est pleine sort le 12 juin. [plus d'infos]
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