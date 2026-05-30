Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 30/05/2026 à 08:00.
Non Serviam-LabyrintheVictory to Non Serviam - 30/05

Le groupe de black metal Non Serviam a publié le clip de "Victory to Kali", un nouveau morceau avec Mirai Kawashima de Sigh. La lune dont mon âme est pleine sort le 12 juin. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page