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Posté par Ted.
Modéré le 29/05/2026 à 08:00.
Modéré le 29/05/2026 à 08:00.
A Perfect Circle lâche un nouveau morceau - 29/05
A Perfect Circle est de retour avec un nouveau morceau intitulé "Starless". Il sera d'ailleurs joué sur la prochaine tournée du groupe qui s'arrêtera en Europe et en France (le 20 juin au Hellfest, et le 7 juillet au Zénith à Paris). [plus d'infos]
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