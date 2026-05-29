Mike Watt et J Mascis ont sorti un split 7" qui s'inscrit dans la série "one-for-one" du label Red Parakeet Records. L'un reprend une chanson de l'autre. Ici, le frontman de Dinosaur Jr a repris "Formal introdution" du duo Watt/Roessler, tandis que l'ex-Minutemen reprend "The little baby" de Dinosaur Jr. Écoutez-les à la suite. [plus d'infos]

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