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Posté par Ted.
Modéré le 28/05/2026 à 19:20.
Oranssi PazuzuOranssi Pazuzu en France en octobre - 28/05

Les black metalleux finlandais Oranssi Pazuzu joueront en France au mois d'octobre 2026 avec Mùr. Les dates sont dans notre agenda. [plus d'infos]

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Oranssi Pazuzu Oranssi Pazuzu[fi] oranssipazuzu.com: Site officiel (45 hits) External ]
26 octobre 2026: PARIS - La Machine du Moulin Rouge (+ Mùr)
27 octobre 2026: BELFORT - La Poudrière (+ Mùr)
28 octobre 2026: GRENOBLE - L'Ampérage (+ Mùr)
29 octobre 2026: MONTPELLIER - Maison des Choeurs (+ Mùr)
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