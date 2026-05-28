Le rock sombre des Nicois Messalina se découvre à travers les 6 titres de Golden wounds, un EP fraîchement sorti (le 22 mai) et mixé au Studio du Vieux Couvent par Jimbo Goncalves (Igorrr, etc.) puis masterisé par Thibault Chaumont au Deviant Lab (Carpenter Brut, Health, Ulver, etc...). [plus d'infos]

- -